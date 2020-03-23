Москва, , 15:55 — REGNUM Москвичи, имеющие ряд хронических заболеваний, должны уйти на карантин и получить социальную выплату в размере четырех тысяч рублей. Об этом 23 марта сообщил оперштаб столицы по коронавирусу.

В соответствии с указом мэра Москвы от 23 марта, самоизолироваться с 26 марта по 14 апреля должны люди с сахарным диабетом, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, наличием трансплантированных органов и тканей, хроническими болезнями почек, злокачественными новообразованиями, а также перенесшие инфаркт и инсульт.

В указе отмечается, что москвичи, имеющие вышеперечисленные заболевания, смогут получить социальную выплату в размере двух тысяч рублей в начале самоизоляции, по ее завершении при условии соблюдения режима положено еще две тысячи рублей.

Однако в департаменте труда и социальной защиты населения столицы о выплатах для лиц с хроническими заболеваниями пока ничего сказать не могут.

«К сожалению, по поводу лиц с хроническими заболеваниями у нас информации на данный момент нет. Указ только сегодня вышел, поэтому, к сожалению, пока информации нет», — сказали корреспонденту ИА REGNUM на горячей линии департамента.

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