Анкара, , 16:12 — REGNUM Министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу заявил, что порядка 11 тыс. человек, вернувшихся из-за границы, находятся в данный момент на карантине. Об этом 23 марта он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Чиновник отметил, что прибывшие в настоящее время проживают в 36 общежитиях в 23 провинциях страны.

«Наши общежития, в которых жили наши блестящие дети, теперь принимают наших гостей из-за рубежа», — написал министр.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего инфекция распространилась на весь мир. Наиболее пострадавшими странами стали также Италия, Иран и Испания.

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