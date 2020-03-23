Токио, 23 марта 2020, 15:38 — REGNUM Популярная мобильная ролевая игра SINoAlice выйдет за пределами Азии 1 июля 2020 года. Об этом 23 марта сообщает Gematsu.
В честь релиза игры разработчики из компании Pokelabo анонсировали новую акцию. Проявляя активность в группах проекта в различных социальных сетях геймеры смогут получить внутриигровые подарки.
Релиз SINoAlice в Японии состоялся в 2017 году. Издателем выступила компания Square Enix.
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