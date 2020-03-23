Ставрополь, , 15:40 — REGNUM Врач, госпитализированный на Ставрополье с коронавирусной инфекцией, находится в удовлетворительном состоянии. Медиками фиксируется положительная динамика, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе губернатора края.

Напомним, 19 марта на Ставрополье было зарегистрировано первое подозрение на заболевание коронавирусом. Пациенткой оказалась врач, некоторое время назад вернувшаяся из Испании. Спустя два дня диагноз подтвердился.

«В настоящее время пациентка, у которой подтвердилось заражение коронавирусом, продолжает получать лечение в краевой инфекционной больнице, где находится в изолированном боксе. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика», — сказано в сообщении.

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Ранее также стало известно, что после возвращения из-за границы врач контактировала с людьми, в том числе приняла участие в мероприятии, проводимом краевым минздравом. Позже у 11 человек, из числа тех, с кем она контактировала, экспресс-тесты выявили подозрение на коронавирус. В настоящее время все они также госпитализированы. В пресс-службе губернатора отметили, что их состояние не требует проведения специального лечения, так как симптомы слабо выражены.

По данным минздрава Ставрополья, для профилактики распространения коронавируса в регионе под наблюдением медиков остаются более 350 человек. В их числе жители края, вернувшиеся из зарубежных стран, а также люди, контактировавшие с пациенткой, у которой подтвердилось заражение коронавирусом.