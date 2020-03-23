Найроби, , 15:39 — REGNUM В Кении сообщили о выявлении восьми новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего число заболевших COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 15. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, другие 368 человек, вступавшие в контакт с заболевшими, были изолированы.

Среди новых случаев заражения — пять граждан Кении, два гражданина Франции и один гражданин Мексики, сообщил секретарь совета министров здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

Он добавил, что в связи с пандемией все международные авиарейсы будут приостановлены, начиная с 25 марта. Запрет не будет распространяться на грузовые самолеты.