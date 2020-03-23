Бишкек, , 15:32 — REGNUM Медки в Киргизии выявили еще два случая заражения коронавирусом — общее число заразившихся достигло 16. Об этом 23 марта заявила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, сообщает издание 24.kg.

По её словам, вирус обнаружили у двух жителей Ноокатского района Ошской области. Оба пациента госпитализированы в инфекционном отделении. Акматова добавила, что пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 марта правительство Киргизии на один месяц ввело режим чрезвычайно ситуации. Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что власти должны обратить особое внимание на Бишкек и Ош.

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