Марнеули, , 15:35 — REGNUM В районы грузинских соседних городов Марнеули и Болниси, где для предотвращения распространения коронавируса введен режим строгого карантина, пропускают местных жителей. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, перед тем, как пропустить в зону карантина, граждан предупреждают, что они не смогут ее покинуть в течение двух недель. Также перед въездом им замеряют температуру тела и дезинфицируют автомобиль.

Кроме того, проехать транзитом через Марнеули и Болниси разрешают тем, кому не нужно отваливаться на их территории. Эти машины в дороге сопровождает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в двух районах Грузии ввели 23 марта, после того, как выяснилось, что местная жительница заразилась коронавирусом, внутри страны. Она посещала массовое мероприятие с участием жителей двух городов. Есть подозрение, что на нем произошла передача коронавирусной инфекции.

На въездах в города установлены КПП. На них дежурят наряды полиции, а также военные. Специальные бригады ходят по домам и проверяют состояние здоровья местных жителей.

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