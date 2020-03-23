Москва, , 15:24 — REGNUM В России температура воздуха предстоящим летом будет около или даже немного выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Он уточнил, что такой прогноз на тёплое лето актуален для большей части территории страны.

Метеоролог уточнил, что в июне и августе температура будет около и чуть выше нормы. При этом на западе европейской части России в первый летний месяц прогнозируется дефицит осадков.

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«В июле температура практически повсеместно около нормы, — приводит РАИ Новости слова Вильфанда. — Кроме восточных регионов Европейской России и Западной Сибири, температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что температура воздуха в летние месяцы в европейской части России будет на один-два градуса выше средних многолетних значений и составит составит от +21 до +26 ℃ или от +22 до +27 ℃.

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