Кызыл, , 15:24 — REGNUM Спасатели объявили на территории Тувы штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, зима сюда вернётся уже к вечеру 23 марта.

Местами по территории республики выпадет сильный снег, северо-западный ветер усилится до 18−23 м/с, возможны также метели и гололёд. В последующие дни ожидается резкое похолодание.

Напомним, на выходных в республике температура воздуха поднималась до 8−13 градусов. В связи с этим спасатели ожидали возможное подтопление низменных участков местности.

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