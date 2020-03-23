Москва, , 15:21 — REGNUM Работа общественного транспорта в прежнем режиме, как и торгово-развлекательных центров, негативно сказывается на эффективности карантинных мер в России. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что [сказывается негативно] продолжающаяся работа общественного транспорта, продолжающаяся работа общественных центров, крупных торговых центров… сегодня вы можете в Москве и во многих регионах зайти в торговый центр, он будет продолжать работать», — заявил Еделев.

«Я не чувствую запаха обеззараживающих веществ в этих торговых центрах. Если в Китае, например, вы видели специальную обработку, которая проводилась, то я пока этого не вижу. Сегодня это, наверное, всё-таки недостаточные мероприятия, которые проводятся», — добавил он.