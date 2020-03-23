Москва, , 15:27 — REGNUM Школьники, которым положено бесплатное питание, вправе получить продуктовые наборы в учебных заведениях в период карантина. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.

Также в сообщении приведён телефон горячей линии комплекса социальной защиты населения столицы, куда можно обратиться по вопросу оформления помощи при профилактике коронавируса. Корреспондент ИА REGNUM позвонил по указанному телефону и попросил разъяснить порядок получения продуктов для школьников.

Ждать ответа оператора пришлось порядка трёх минут. Когда же на другом конце линии всё-таки взяли трубку, получить хоть какие-то разъяснения не удалось.

«К сожалению, не смогу сориентировать. На нашей горячей линии мы такими вопросами не занимаемся», — ответила оператор.

Отвечая на вопрос, как же жителям Москвы воспользоваться своим правом, корреспонденту ИА REGNUM посоветовали обратиться в учреждения соцзащиты по месту жительства. Других советов от комплекса соцзащиты Москвы получить не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Ивановской области старше 65 лет рекомендуют самоизолироваться