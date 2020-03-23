Уфа, , 15:21 — REGNUM Занятия в кружках и спортивных секциях отменяются на время весенних каникул в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 23 марта по 1 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции в столице Башкирии организованы каникулы во всех детских секциях и кружках. Кроме этого, отменяются все массовые мероприятия.

Отмечается, что со 2 апреля текущего года в школах и учреждениях дополнительного образования планируется организовать обучение в дистанционной форме. При этом детские сады продолжат свою работу при соблюдении карантинных мероприятий.

Сообщается, что в городе приостановлена работа всех культурно-досуговых и любительских объединений, библиотеки и музеи приостановили обслуживание посетителей. В них введен режим внутренней работы.

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