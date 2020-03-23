Иваново, , 15:15 — REGNUM Самоизолироваться рекомендуют власти Ивановской области всем жителям региона в возрасте старше 65 лет, сообщили 23 марта ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

«Поскольку старшее поколение — это наиболее уязвимая категория, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать своих родных, близких и знакомых, и помочь им соблюдать режим самоизоляции. Что это значит? Самостоятельно или через волонтеров помогайте им приобретать продукты и лекарства, сведите к минимуму их посещение. Купили продукты или лекарства — и оставили их у дверей, контактировать с вашими близкими лучше по телефону или интернету. Соблюдайте все меры предосторожности, чтобы не принести вирус им домой», — пояснил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Режим самоизоляции рекомендован и ивановцам, имеющим тяжёлые хронические заболевания. Медики призывают граждан из групп риска не посещать общественные места и максимально ограничить контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области на данный момент подтверждён один случай заболевания коронавирусом, ещё один случай — у медика — подтверждён пока только экспресс-тестом. В регионе действует режим повышенной готовности.