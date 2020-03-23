Тегеран, , 15:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирана подтвердили 127 новых случаев смерти от последствий коронавируса, об этом 23 марта сообщает Agence France-Presse.

В общей сложности число смертей от инфекции достигло 1 тыс. 812 человек. Число инфицированных составило 23 тыс. 49 человек, увеличившись за прошедшие сутки на 1 тыс. 411 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большую часть мира, унеся жизни порядка 15 тыс. человек.

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