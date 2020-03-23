Минск, 23 марта 2020, 15:12 — REGNUM Число жителей Белоруссии, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 81. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны, сообщает 23 марта агентство БелТА.
В ведомстве отметили, что Белоруссия вошла в десятку стран по количеству проведённых тестов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта общее число заболевших COVID-19 в Белоруссии составляло 76 человек.
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