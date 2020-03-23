Минск, , 15:12 — REGNUM Число жителей Белоруссии, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 81. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны, сообщает 23 марта агентство БелТА.

«Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведённого лечения тесты отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Белоруссия вошла в десятку стран по количеству проведённых тестов на коронавирус.

«На сегодняшний день в Белоруссии проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта общее число заболевших COVID-19 в Белоруссии составляло 76 человек.

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