Тбилиси, , 15:07 — REGNUM

Очередную партию тестов на коронавирус Грузия ожидает уже завтра, 24 марта, а это значит, что со среды, 25 марта, мы сможем начать целевое тестирование населения с целью выявления случаев инфицирования, заявила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге 23 марта.

По ее информации, тесты на коронавирус Грузия получит от зарубежных партнеров в 4 этапа. Следующая партия ожидается 27 марта, а еще две партии будут поставлены до 5 апреля включительно.

По словам министра, массовое тестирование позволит врачам и эпидемиологам своевременно выявлять зараженных вирусом пациентов и предотвратит массовое распространение коронавируса.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.