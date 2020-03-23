Москва, , 15:04 — REGNUM Если в Москве вводить карантин только для пожилых граждан, то он не сработает. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Мы обсуждаем, как тяжело пожилым людям пребывать в карантине. Но важно сказать, нужно ли вообще пребывать в карантине, если мы вводим карантин только для пожилых? — поинтересовался он. — Те данные, которые мы сейчас имеем, показывают, что это практически неработающая мера. От неё даже в Великобритании уже отказались. Уже даже в Британии до них дошло, что это не работает. Это неэффективно и невозможно организовать. Кому-то продукты привозить будут, а кому-то не будут, кому-то помощь оказывать будут, а кому-то не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также все, кто перенёс инфаркт или инсульт. Работодателям предписывается всех работников данных групп перевести на удалённый режим, предоставить отпуск или больничный.

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