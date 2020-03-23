Москва, 23 марта 2020, 15:04 — REGNUM Если в Москве вводить карантин только для пожилых граждан, то он не сработает. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также все, кто перенёс инфаркт или инсульт. Работодателям предписывается всех работников данных групп перевести на удалённый режим, предоставить отпуск или больничный.
Читайте ранее в этом сюжете: Всю Москву нельзя закрыть на карантин, не закрыв Подмосковье – политолог