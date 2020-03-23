Казань, , 15:33 — REGNUM За счет средств республиканского бюджета автопарк Росгвардии Татарии пополнился 40 новыми служебными автомобилями. Глава республики Рустам Минниханов вручил сотрудникам ключи и сказал, что новый автотранспорт позволит принимать еще более оперативные решения для обеспечения безопасности граждан.

Из 40 машин — 30 автомобилей (28 машин «Lada Vesta» и 2 автомашины «УАЗ Патриот») получили водители нарядов групп задержания строевых подразделений вневедомственной охраны по городам Казань, Набережные Челны, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск и сотрудники Азнакаевского и Алексеевского ОВО. Еще 10 автомашин вручили сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы и других подразделений ведомства.

Все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием со спецсветовыми и звуковыми сигналами.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 5 марта состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей «УАЗ Патриот» сотрудникам ДПС. 14 автомобилей, которые приобретены по федеральной программе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут переданы в районные подразделения ГАИ. Машины оборудованы системой «Патруль», что позволяет фиксировать все вокруг транспортного средства и внутри. Полностью обновить служебный автопарк планируется до 2024 года.

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