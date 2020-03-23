Ташкент, , 15:03 — REGNUM Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Узбекистана отложили из-за распространения коронавируса, сообщает 23 марта издание Kun. uz со ссылкой на министерство обороны республики.

Отмечается, что армия Узбекистана имеет большой потенциал обороноспособности даже без призывников. «Вооруженные силы Узбекистана обладают всеми силами по обеспечению безопасности, нерушимости границ и стабильности страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 марта власти Узбекистана закроют Ташкент для въезда и выезда транспорта, за исключением грузовых перевозок. Кроме того, компания «Узбекистанские авиалинии» отменила все внутренние рейсы. Эти меры применяются для профилактики коронавируса.

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