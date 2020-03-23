Москва, , 14:58 — REGNUM В настоящее время темп роста инфицированных коронавирусом в России достиг больших значений. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«За сутки количество заболевших по РФ увеличилось на 20%. Для любой инфекции 20% за сутки — это многовато. Это означает, что мы, наверное, ещё недостаточно плотно боремся с этой инфекцией, либо у нас повысилась выявляемость. Одно из двух», — заявил Еделев.

Напомним, что число новых зараженных коронавирусом за день в России по состоянию на 22 марта составило 61 человек — рост составил почти 20% от количества больных сутками ранее.