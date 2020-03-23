Тбилиси, , 14:56 — REGNUM

В Грузии ожидают подтверждения факта выздоровления еще 3 инфицированных коронавирусом пациентов, и в случае получения от лаборатории отрицательных результатов тестирования уже завтра они будут выписаны домой. Об этом заявила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге 23 марта.

«Труд и усилия наших врачей дали свои плоды, и у нас уже 8 выздоровевших пациентов, которые выписаны из больниц. Но согласно рекомендациям ВОЗ эти граждане в течение определенного времени будут находиться в самоизоляции под наблюдением врачей», — заявила министр.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.