Москва, 23 марта 2020, 14:56 — REGNUM Рабочие приступили к сооружению станции метро «Славянский мир». Об этом 23 марта сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Станция находится на Коммунарской линии метро. Строительные работы проводятся с внешней стороны МКАД (42-й километр).
«Продолжается выемка грунта из котлована, сооружаются тупики за станцией», — сказал руководитель департамента.
Загрутдинов напомнил, что ввод участка Коммунарской линии «Улица Новаторов» до «Коммунарки» намечен на 2023 год.