Симферополь, , 14:57 — REGNUM Все мечети Крыма на три недели закрываются для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в пресс-службе духовного управления мусульман Крыма.

«Из-за опасности распространения коронавируса мы вынуждены отменить коллективные намазы в мечетях», — отметил муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Он призвал мусульман Крыма соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к людям пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Крыму зарегистрировали первый случай коронавируса. Заболевший побывал во Франции и приехал на полуостров с территории Украины.

На полуострове действует более 300 мечетей.

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