Москва, , 14:55 — REGNUM Про тот образ жизни, который был в РФ до декабря 2019 года, можно забыть. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«Всё зависит от того, какая сложится ситуация, и исходя из неё принимать эпидемиологические меры. Я напоминаю, что Ухань, например, закрылся полностью. Что касается Москвы, то надо понимать, что в Москве очень большая маятниковая миграция. Города-спутники, которые находятся в Подмосковье. Вы не закроете город, не закрыв Подмосковье. Вы технологически не сможет обеспечить закрытие Подмосковья, огромной агломерации с большим количеством выходов», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что теоретически «закрыть Москву» всё-таки можно, но делаться это будет только в том случае, если столица РФ окажется центром эпидемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля.

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