Москва, 23 марта 2020, 14:55 — REGNUM Про тот образ жизни, который был в РФ до декабря 2019 года, можно забыть. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.
При этом он уточнил, что теоретически «закрыть Москву» всё-таки можно, но делаться это будет только в том случае, если столица РФ окажется центром эпидемии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля.
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