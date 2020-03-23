Тбилиси, , 14:50 — REGNUM

В связи со сложившейся в стране экстраординардной ситуацией с 23 марта в Грузии полностью прекращается междугороднее транспортное сообщение, заявил на брифинге 23 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Дополнительная мера ограничения была введена решением межведомственного координационного совета по превенции коронавируса в связи с выявлением в Марнеули факта внутренней передачи вируса. Из-за этого факта Марнеульский и соседний Болнисский район обращены в режим строгого карантина.

Ранее решением межведомственного совета было запрещено движение муниципальных и междугородних микроавтобусов.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 5 человек.