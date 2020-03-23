Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Отсрочку по ипотечным платежам в Казахстане предоставят дочерние компании национального холдинга «Байтерек», сообщает 23 марта агентство «Казинформ».

Отсрочку на три месяца получат физические и юридические лица, которые испытывают временные финансовые трудности. В программе участвуют «Жилстройсбербанк», Казахстанская ипотечная компания, Байтерек девелопмент.

Компании рассмотрят вопрос отсрочки в индивидуальном порядке после обращения заявителя через дистанционные каналы связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание госкомиссии по чрезвычайному положению. Глава государства поручил выделить пособия в размере 42 500 тенге ($95) всем гражданам, которые лишились работы из-за введения ЧП.

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