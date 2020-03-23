Куала-Лумпур, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день, 23 марта, в Малайзии выявлены 212 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times.

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Выступая на ежедневной пресс-конференции министерства здравоохранения по COVID-19, генеральный директор минздрава страны Хишам Абдула уточнил, что 123 новых случая заражения инфекцией были связаны с массовым религиозным мероприятием, проходившим в мечети в Куала-Лумпуре с 27 февраля по 1 марта. Всего в нём приняли участие 16 тыс. человек. Это также привело к случаям инфицирования в соседних странах, включая Бруней, Сингапур и Камбоджу.

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В результате чего общее число случаев заболевания в Малайзии достигло 1518. Число погибших также возросло до 14 человек. 57 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии в критическим состоянии.

Как сообщало ИА REGNUMА, на сегодняшний день в мире количество случаев заражения новым типом коронавируса приблизилось к 350 тыс. Свыше 15,3 тыс. человек скончались.