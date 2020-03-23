Джакарта, , 14:43 — REGNUM Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что столица Индонезии Джакарта остается районом с наиболее высоким уровнем заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

По его словам, в Джакарте на 44 человека выросло число заразившихся коронавирусом. Всего в столице Индонезии выявлено 353 положительных случаев заболевания.

«Второе место по количеству заражений коронавирусом в Индонезии занимает провинция Западная Ява — всего 59 случаев. Затем идёт провинция Бантен. Там выявлено 56 положительных случаев», — заявил Ахмад Юрианто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число пациентов с положительным результатом на коронавирус в Индонезии достигло 514 человек.

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