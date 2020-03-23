Тбилиси, , 14:45 — REGNUM В Грузии готовы увеличить карантинные зоны, для лиц, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом 23 марта сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге в администрации правительства.

«Мы уже разметили в гостиницах по всей стране более трех тысяч наших граждан. Именно эффективность наших мер привела к тому, что наше положение лучше, чем во многих других странах», — заявила Турнава. Она также поблагодарила владельцев гостиниц за сотрудничество.

Стоит отметить, что 19 марта Турнава сообщала, что для размещения людей в карантине подготовлено 2000 мест, и их количество можно будет быстро удвоить.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 23 марта в Грузии в карантине находились 3320 человек. В карантинные зоны отправляют всех, кто прибыл из-за границы, а также тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19. Сегодня ожидается прибытие самолета с грузинскими гражданами, которых эвакуируют из Германии.

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