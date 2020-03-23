Токио, , 14:37 — REGNUM В Японии умерли двое инфицированных коронавирусом, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом 23 марта сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что речь идет о двух мужчинах старше 70 лет. Таким образом, общее число смертей среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 10.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Diamond Princess было поставлено на карантин в японском порту Иокогама после того, как на борту была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Все пассажиры и члены экипажа корабля покинули борт судна, так как отведенное для карантина время истекло.

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