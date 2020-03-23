Кигали, , 14:44 — REGNUM На фоне роста числа заболевших коронавирусом в Руанде, где в настоящее время подтверждены 17 случаев заражения, правительство страны начало кампанию по обеспечению чистоты в различных лагерях для беженцев в стране с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом передает RFI Kiswahili.

Как отмечают репортеры, беженцев призывают следовать распоряжениям министерства здравоохранения о том, как защитить себя от заражения коронавирусом.

По информации журналистов радиостанции, кампания среди прочих будет осуществляться в лагере Кигеме на юге Руанды, где размещены в основном беженцы из ДР Конго.

Врач медицинского центра в лагере Кигеме Ганишули Ведасте заявил, что в рамках кампании специально уполномоченные лица обходят все дома поселения, рассказывая их жителям о вирусе и способах защиты от заражения.

«В каждом районе лагеря у нас есть советники по здравоохранению, каждый из которых посещает семинары об этом заболевании (коронавирусе). Они ходят от дома к дому, рассказывая о коронавирусе», — заявил он.

Жители лагеря выразили удовлетворение в связи с принимаемыми мерами, заявив, что напоминать о соблюдении чистоты очень важно.

«Не каждый умеет читать, поэтому устные распоряжения помогут оперативно передать послание всем, и тем, кто умеет читать, и тем, кто не умеет. Это послание очень помогает нам, поскольку напоминает мыть руки каждый раз, напоминает нам соблюдать дистанцию и не здороваться [за руки]», — заявил один из конголезских беженцев корреспонденту радиостанции в Кигали.

Со своей стороны, глава лагеря Розете Увамбайикирези заявила, что беженцы получают достаточно информации о вирусе и следуют рекомендациям министерства здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Руанде ужесточили карантинные меры