Мадрид, , 14:38 — REGNUM Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом 23 марта говорится в заявлении правительства страны.

Женщина была доставлена в госпиталь с острой респираторной инфекцией, в настоящее время у нее берут пробы на предмет выявления коронавируса.

«Вчера днем вице-премьер отправилась в больницу, после проведения необходимых процедур врачи решили, что ей необходимо остаться там и провести дополнительные тесты», — утверждается в заявлении.

Кальво уже была протестирована, однако результаты пока неизвестны, они будут опубликованы в самое ближайшее время.

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