Нур-Султан, , 14:29 — REGNUM Школы Казахстана перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев 23 марта на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время министерство образования и науки республики отрабатывает организационные мероприятия. Министр призвал не упрекать учителей, так как введение дистанционного образования решается на уровне правительства.

Абаев добавил, что школьники смогут смотреть видео уроки на телеканалах «Ел рана» и «Балапан». Вся информация будет представлена сразу после разработки механизма дистанционного обучения, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта в республике введено чрезвычайное положение. Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.

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