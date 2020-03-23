Ставрополь, , 15:10 — REGNUM Подавляющее большинство неплательщиков в Ставропольском крае в феврале 2020 года погасило долги за потребленную электроэнергию до введения ограничительных мер. Полностью с долгами рассчитались почти 95% должников, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Так, долги погасили 1 тыс. 252 юридических и 2 тыс. 546 физических лиц. C энергетиками полностью рассчитались юридические лица в Александровском, Андроповском, Благодарненском, Ипатовском, Минераловодском, Новоселицком, Петровском и Туркменском районах Ставрополья.

Только 185 должников из категории физических и 36 юридических лиц остались без электроэнергии за неуплату, что составило менее 6% от более 4 тыс. заявок на введение ограничений подачи электроэнергии. Как отметили в компании, своевременные расчеты за потребленную электроэнергию также позволяют избежать дополнительных расходов — начисления пени и оплаты за услуги сетевой компании по новому подключению к линии электропередачи.

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