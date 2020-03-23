Додома, , 14:25 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что в стране были выявлены 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на обращение президента к нации.

«К настоящему времени в нашей страны были выявлены 12 заболевших коронавирусом. Среди них четверо — иностранные граждане, а остальные — граждане Танзании. Все заболевшие, кроме одного, прибыли из стран, где были ранее выявлены заражения», — заявил президент.

«Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, и к настоящему времени не было зафиксировано летальных исходов от коронавирусом», — подчеркнул Магуфули.

Он добавил, что первый заболевший коронавирусом выздоровел и был выписан из больницы в Аруше.

Лидер также заявил, что, начиная с 23 марта, всех прибывающих в страну будут помещать в обязательный 14-дневный карантин, отметив, что все связанные с процедурой расходы будут взиматься с самих прибывших.

Магуфули добавил, что в сложившихся обстоятельствах было принято решение создать национальный комитет реагирования на коронавирус, который будет находиться в ведомстве премьер-министра и министра здравоохранения восточноафриканской страны.