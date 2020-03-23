Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Правительство Грузии 23 марта приняло постановление о перенесении учебного процесса до 21 апреля. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Сообщается, что учеба будет приостановлена для средних школ и высших учебных заведений.

«До 21 апреля 2020 года администрации образовательных и научно-исследовательских учреждений переходят на режим удаленной работы (за исключением неотложных нужд)», — также говорится в документе. В том числе введен запрет на проведение тренингов, конференций и семинаров, если они проходят не удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 марта по 21 апреля в Грузии было введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Также в муниципалитетах Марнеули и Болниси был объявлен строгий карантин. Для пресечения распространения новой инфекции внутри страны запрещено движение пассажирского междугороднего транспорта.

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