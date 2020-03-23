Приштина, , 14:47 — REGNUM С 23 марта школьники 1−5 классов в самопровозглашенном Косово смогут получать образование дистанционно. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi, заявила 22 марта министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Хюкмете Байрами.

По ее словам, сделаны все приготовления для того, чтобы уроки проходили в удаленном режиме.

Министр Байрами подчеркнула, что цифровизация образования будет продолжаться и после возвращения ситуации в нормальное русло.

Отмечается, что занятия будут транслироваться по двум телеканалам, принадлежащим компании радио и телевидение Косово, а также посредством двух онлайн-платформ.

В ближайшее время на онлайн обучение перейдут школьники 6−12 классов.

Напомним, ещё до выявления случаев заражения вирусом в крае все образовательные учреждения были закрыты на карантин.

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