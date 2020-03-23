Москва, , 14:15 — REGNUM Можно ли не платить по кредитам в период пандемии коронавируса? Вопрос, конечно, волнует многих российских граждан, так как большая часть населения закредитована, имеет ипотеки, взяло кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, руководитель департамента по правовой работе ООО «Ресурс Лекс». к. ю. н Андрей Моисеев, комментируя возможные отсрочки по кредитам.

«Надо сразу обратить внимание, что речь не идет об освобождении от обязательства. Речь идет только об ответственности за его неисполнение (различные штрафные санкции, неустойки). Платеж по кредиту в данном случае — обязательство, а негативные последствия его неуплаты в виде пеней либо направление информации в бюро кредитных историй — как раз ответственность.

На обстоятельство непреодолимой силы (иначе «Форс-мажор») нельзя ссылаться просто так. Надо указать и доказать причинно-следственную связь между этим обстоятельством и неисполнением обязательства.

Например, вряд ли удастся убедить банк или суд в том, что на всю зарплату вы накупили продуктов, и из-за этого нет денег на платеж по кредиту. Думаю, если сильно изменились обстоятельства, например, для ИП, или отменены какие-то мероприятия, то банк может пойти на встречу.

Правила форс-мажора предусматривают, что исполнитель должен своевременно уведомить кредитора о сложностях с осуществлением платежа, а не ставить его перед фактом.

Например, в сегодняшнем Указе мэра Москвы мы видим указание службам ЖКХ обеспечить «неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги».

Будет ли такое от ЦБ РФ? Возможно, по отношению к тем, кто находился в самоизоляции или стационаре. Но автоматического права не платить по кредиту, это не устанавливает», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист Екатерина Духина считает, что получение отсрочки по некоторым кредитам возможно из-за ситуации с коронавирусом.

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