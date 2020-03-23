Мадрид, , 14:09 — REGNUM В Испании за последние сутки из-за коронавируса умерли 462 человека, сообщает 23 марта министерство здравоохранения королевства.

По данным ведомства, всего в Испании из-за коронавируса умерли 2182 человека, выздоровели — 3355 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 30 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19 зарегистрировано в мире в течение суток 22 марта. Больше всего заразившихся выявлено за сутки в Италии, Испании, Германии, США и Франции — от 1 тыс. до 9,3 тыс. человек.