Лондон, , 14:15 — REGNUM Правительство Великобритании рекомендовало подданным исключить загородные поездки и курортный отдых из-за пандемии коронавируса. Такое дополнение к правительственным рекомендациям было опубликовано вечером 22 марта.

Власти страны напомнили, что посещение загородных домов, кемпингов, мест для отдыха не относится к поездкам, которые связаны с острой необходимостью. Те, кто продолжает планировать такие поездки, подвергает опасности других и рискует создать дополнительную нагрузку для медиков.

«Люди должны оставаться в основных местах проживания», — подчеркивается в документе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к нации и призвал людей оставаться дома. В стране заражение коронавирусом подтвердилось у более чем 5,6 тыс. человек.

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