Ташкент, , 14:08 — REGNUM Государственная авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» отменила все внутренние авиарейсы на неопределенный период, сообщили 23 марта в пресс-службе компании.

Отмечается, что рейсы отменят с 24 марта. В компании призвали пассажиров с пониманием отнестись к этому решению. Все покупатели могут забронировать авиабилеты на любую дату после восстановления воздушного сообщения.

Напомним, в министерстве транспорта Узбекистана сообщили, что с 24 марта Ташкент будет закрыт для въезда и выезда всех видов транспорта. Вместе с тем запрет не распространяется на грузовые перевозки.

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