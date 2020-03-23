Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Скорой эвакуации своих сограждан из Германии и Греции в связи с распространением коронавируса ожидают в Грузии. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге.

«Сегодня прибудет [авиа]рейс из Берлина, завтра граждане Грузии будут доставлены в Тбилиси из Греции, а отсюда выедут граждане Греции», — сообщил глава грузинского МИД.

Он также рассказал, что прибывшие должны будут пройти двухнедельный карантин после прилета. До этого в общей сложности, со слов Залкалиани, грузинские власти эвакуировали из других стран около трех тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, известно о 54 случаях заражения коронавирусом. Также 23 марта шесть человек были госпитализированы в Батуми с подозрением на COVID-19. В качестве мер по борьбе с распространением инфекции введен запрет на въезд в страну иностранцев.

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