Рига, , 14:00 — REGNUM В Латвии зарегистрировано пока самое большое число заразившихся коронавирусом в течение суток людей — 41. Общее количество больных COVID-19 в стране достигло 180. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний.

По данным центра, за последние 24 часа медики провели 987 анализов на коронавирус, а всего осуществлено 6114 таких исследований.

Отмечается, что в стране на текущей неделе, в первую очередь, будут проверять имевших контакт с заражёнными людей, так как в предыдущий период врачи концентрировались на людях с симптомами COVID-19, приезжающими из-за рубежа.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.