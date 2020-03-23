Бали, Индонезия, , 13:55 — REGNUM Парк Taman Nusa на острове Бали временно закрыли из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает Antara.

«Закрытие парка последовало после ограничения движения туристов, посещающих достопримечательности», — говорится в заявлении генерального менеджера парка Taman Nusa.

Ожидается, что парк на острове Бали будет закрыт до 31 марта 2020 года.

Напомним, в парке Taman Nusa на Бали собраны дома и постройки со всех частей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Индонезии по вопросу о борьбе с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что «социальное дистанцирование»будет эффективной мерой для предотвращения распространения коронавируса.

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