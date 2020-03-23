Махачкала, , 13:56 — REGNUM Группа из 23 дагестанских школьников вернулась домой из Великобритании — страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Прибывшие дети и сопровождавший их педагог обследованы на коронавирусую инфекцию и находятся на двухнедельной самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что специалистами был принят весь необходимый комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Была проведена дистанционная термометрия и анкетирование всех пассажиров рейса.

«Прибывшие дети обследованы на коронавирусую инфекцию и находятся на самоизоляции — 14 дней. Лиц с признаками инфекционных заболеваний выявлено не было», — сообщили в управлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса в Дагестан вернулись двое студентов Дагестанского государственного университета, проходившие обучение в Иране по программе обмена. Обследование показало, что инфекцией молодые люди не заражены. Добавим, что случаев заболевания коронавирусом в Дагестане не зарегистрировано.