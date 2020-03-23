Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Власти Казахстана разрешили открыть крупные торгово-развлекательные центры и рынки при условии соблюдения дополнительных санитарных мер, сообщили 23 марта в пресс-службе министерства торговли и интеграции.

Торговые объекты площадью больше 2000 кв. метров разрешат открыть с 10:00 до 18:00. В Нур-Султане и Алма-Ате по-прежнему будет действовать запрет из-за карантина. Непродовольственные рынки будут открыты с 11:00 до 17:00.

Вместе с тем кафе, которые расположены в торговых центрах, могут заниматься только доставкой еды. Все остальные кафе могут работать до 22:00, а число посетителей не должно превышать 50 человек. В министерстве уточнили, что эти меры вводятся для сохранения большого количества рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане состоялось заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению. Участники обсудили меры по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, который связан с его распространением.

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