Москва, , 13:46 — REGNUM В ситуации с распространением коронавируса Россия должна поставить себе ряд внешнеполитических задач, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы все понимаем, что эта ситуация будет пройдена, и чем шире мы ставим себе в эти сложные дни задачи, чем масштабнее, тем лучше для всех нас. Сегодня Россия должна поставить себе большое количество внешнеполитических задач. Вот маленькая страна Сербия. Она что делает? Она втихую посылает своих гонцов, которые отзывают у некоторых стран акты о признании Косово. Пользуясь этим шумом. У нас тоже нужно найти специальных людей, которые будут объезжать наших коллег по земному шару и решать вопросы по Крыму, по Донбассу», — сказал Прилепин.

Как пояснил Прилепин, «всё это закончится, а мы должны выйти на новый этап».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что политическое решение косовского вопроса — национальный приоритет Сербии.