Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Власти Грузии ожидают в скором времени поставку партии тестов на выявление у населения коронавируса. Об этом 23 марта сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Он рассказала, что тесты должны поступить в несколько этапов. Первую партию ожидают 24 марта, вторую — 27 марта. Остаток должны прислать 5 апреля.

«Их количества будет достаточно для того, чтобы протестировать весьма большие группы», — сказала Тикарадзе.

Ранее сообщалось, что одну тысячу тестов Грузии обещал подарить Китай. Остальное грузинские власти планируют приобрести у Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в 21 марта введен режим чрезвычайного положения, а с 23 марта в муниципалитетах Марнеули и Болниси действует режим строгого карантина. По последним данным, в стране выявлено 54 заболевших коронавирусной пневмонией.

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