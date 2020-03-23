, 14:21 — REGNUM Успехи России в борьбе против распространения коронавируса связаны с наследием СССР. Об этом 23 марта заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, удивление относительно успехов России в профилактике коронавируса возникает только у тех, кто был обработан русофобской пропагандой, которая искажает реальное положение дел в России в худшую сторону. Рационально же рассуждающие о РФ люди понимают, с чем связано относительно небольшое количество заболевших коронавирусом в РФ граждан.

«Мы со времён СССР готовились к бактериологической войне против нас. У нас остались ещё стратегические резервы. И это наследие холодной войны сейчас немного помогает. Вот это рациональное объяснение, почему у нас получится лучше», — сказал Марков.