Тирана, , 13:51 — REGNUM Всего за одно утро 23 марта число жертв коронавируса в Албании увеличилось более чем вдвое.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, жертвами вируса стали трое мужчин, проходивших лечение в Инфекционном госпитале в Тиране в возрасте 71, 61 и 43 лет. Последний случай менее типичен, поскольку мужчина не только существенно моложе других албанцев, скончавшихся от вируса, но и не страдал никакими сопровождающими заболеваниями, кроме ожирения.

Отмечается, что за последние сутки возросло число граждан Албании, нуждающихся в госпитализации.

Всего на данный момент в стране выявлено 89 случаев заболевания.

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